Василий Шестков: "Самбист Нурмагомедов победит "ударника" Фергюсона"

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон 7 апреля в Нью-Йорке проведут титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков уверен, что россиянин может победить.

– Но наилучшие шансы на победу, на мой взгляд, – у Хабиба, – цитирует пресс-служба ФИАС Шестакова. – Помимо статистики, которая говорит сама за себя (25:0 у Нурмагомедова против 26:3 у Фергюсона), я бы отметил преимущество Хабаба в борцовской технике, которая является достаточно разнообразной – от проходов в ноги до бросков прогибом, не говоря уж о борьбе в партере. Думаю, что в предстоящем бою Хабиб, как истинный самбист, будет стремиться сокращать дистанцию и входить в плотный захват.

Преимущества Фергюсона также достаточно очевидны – у него блестяще поставлена работа в стойке: отменная техника ног, молниеносные лоукики, коварные апперкоты, работа локтями и коленями. Не стоит забывать и о способности Фергюсона импровизировать и резко взвинчивать темп. Оба бойца одерживали победы как удушающими и болевыми приемами, так и ударами.

Несмотря на отсутствие явных слабых мест у обоих спортсменов, я надеюсь, что победу одержит Хабиб, так как, во-первых, у него за плечами школа самбо, во-вторых, он на четыре года моложе своего противника. Ну и, пожалуй, самое главное – Хабиб Нурмагомедов имеет чемпионский характер.