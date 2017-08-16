Тренер: "Нурмагомедов был готов к поединку с Фергюсоном, но UFC придумывает ему болезни"

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отметил, что спортсмен здоров и был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Сегодня глава абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о том, что бой между ними не состоится из-за неготовности россиянина.

- Хабиб здоров как бык, он тренируется, - цитирует ТАСС Нурмагомедова. - Ничего нового Уайт не сказал. Ранее он говорил, что даст нам бой с Макгрегором, но в итоге его отдали Альваресу, в который раз нас обманывают. Поэтому мы ожидали подобного решения, один раз уже так сделали, почему другой раз не могут?

Хабиб был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни. Пускай они лучше скажут, что будут делать то, что хотят.