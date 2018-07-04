Сборная России по ММА начала тренироваться в Крыму

В Алуште на спортивной базе Министерства спорта России "КРЫМСКИЙ" стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды России по ММА.

Занятия пройдут под руководством главного тренера сборной России по ММА Капшая Геннадия, старших тренеров: Терентьева Андрея, Алибатырова Шамиля, старшего тренера молодежной сборной Осия Владимира.

Состав сборной России:

до 56,7 кг: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО), Гаджиев Магомедрасул (ЦФО)

до 61,2 кг: Касумов Касум (СКФО), Эмирбеков Нариман (Санкт-Петербург)

до 65,8 кг: Казиханов Муса (ПФО), Бахачалиев Бахачали (СКФО)

до 70,3 кг: Омаров Ислам (УрФО), Магомедов Магомед (ЦФО)

до 77,1 кг : Магомедов Шамидхан (УрФО), Даудгаджиев Арсен (ПФО)

до 84 кг: Омаргаджиев Гаджи (ЦФО), Гамзатов Рамазан (ЦФО)

до 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО), Шахрудинов Магомед (УрФО)

свыше 93 кг: Куниев Ризван (СКФО), Пономорев Григорий (СФО).