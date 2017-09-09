Представитель Федора Емельяненко: "Бой в новогоднем шоу Rizin? Это слухи"

Представитель российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Юлия Куклина опровергла информацию о том, что следующий поединок "последнего императора" пройдет в рамках новогоднего шоу Rizin FF. Она отметила, что информация о бое, который пройдет под эгидой Bellator, будет объявлена в ближайшее время.

- Сегодня в интернете появилась ложная информация о том, что Федор Емельяненко проведет бой в новогоднюю ночь в японском промоушене Rizin, - цитирует ТАСС Куклину. - Это слухи. Следующий поединок Федор проведет в рамках действующего контракта с Bellator, о чем будет объявлено в ближайшее время в официальных источниках.

Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в июне этого года. Россиянин потерпел поражение нокаутом от американца Мэтта Митриона. В общей сложности на счету "последнего императора" 36 побед и пять поражений.