Митрион назвал победу над Емельяненко рождественским подарком Америке

Боец смешанного стиля Мэтт Митрион в Инстаграме опубликовал фотографию с боя против Федора Емельяненко. В подписи к снимку американец поздравил соотечественников с Рождеством.

"Счастливого Рождества, Америка. Мой подарок тебе. Ха-ха-ха. Очевидно, что это шутка, раз я говорю, что этот бесполезный бой - мой подарок всей стране. Люблю троллить вас, идиотов", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, Митрион победил Емельяненко в июне этого года в рамках турнира Bellator 180. Россиянин уступил нокаутом в первом раунде.