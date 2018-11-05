Мейвезер проведет поединок с японским бойцом ММА

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший намерен провести бой с японцем Тенсином Насукавой, который занимается смешанными единоборствами и кикбоксингом. Как сообщает CBS, поединок пройдет 31 декабря Сайтаме (Япония). При этом стороны пока не определились с тем, по каким правилам будут биться. Этот вопрос решат в ближайшие недели.

Бой пройдет в рамках турнира Rizin 14, который организуется японской компанией, продвигающей смешанные единоборства.

20-летний Насукава провел 27 боев по правилам кикбоксинга и все выиграл. Также на его счету четыре боя в ММА. 41-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках.

Напомним, что вызов американцу бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.