Менеджер Хабиба: "Хочу ударить Макгрегора в нос и разбить ему лицо за разговоры о моей семье"

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что хочет лично отомстить Конору Макгрегору. Напомним, что ирландец на пресс-конференции накануне боя обозвал Абделя-Азиза террористом и крысой.

- Я хочу ударить Конора Макгрегора в нос и разбить ему лицо за разговоры о моей семье, - приводит Bjpenn слова Абдель-Азиза. - Хабиб отомстил ему на UFC 229, но я этого не сделал. Макгрегор изменил игру в плане промоушена, но он остается той еще проституткой.

Хабиб победил в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка оба бойца подрались с представителями команд соперника.