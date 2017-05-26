Фергюсон - о Нурмагомедове: "Я собирался бороться за пояс, но потом получил пирог"

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой мужчина с пририсованной головой Хабиба Нурмагомедова думает о пироге.

Поединок между двумя бойцами должен был пройти в марте, но был отменен из-за проблем со здоровьем россиянина, которые возникли в результате активной сгонки веса. После этого американец упрекнул Нурмагомедова в непрофессионализме. По словам Фергюсона, его соперник во время сгонки позволял себе есть тирамису, в котором много калорий.

"Я собирался бороться за пояс, но потом я получил пирог", - утверждается в комментарии к картинке, размещенной в Твиттере Фергюсона.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов планирует вернуться на ринг в октябре. По словам россиянина, с большей долей вероятности его соперником станет Тони Фергюсон.

