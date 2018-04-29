Емельяненко ведет переговоры с президентом Bellator о турнире в России

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры с президентом Bellator Скоттом Кокером о возможности проведения турнира в России. По словам спортсмена, в ближайшее время они снова встретятся с представителем организации для разговора о ближайших планах.

– Мы уже ведем переговоры, и до боя (с Фрэнком Миром. - Прим. "СЭ") вели, но бой только закончился,– рассказал на канале One Fight Емельяненко. – Встретимся, поговорим, наметим ближайшие планы.

Напомним, что в четвертьфинале турнира Bellator 41-летний Емельяненко отправил в нокаут на 48-й секунде боя американца Фрэнка Мира. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом. Бой планируют на сентябр. Место проведения – США.