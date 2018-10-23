Артем Лобов: "Хабиб называл Конора так, как в России обзывают изнасилованных в тюрьме"

Боец команды Конора Макгрегора Артем Лобов выразил мнение считает, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов первым начал оскорблять ирландца. По его словам, сначала между бойцами были нормальные отношения.

Напомним, что бой Макгрегора и Нурмагомедова сопровождался скандалами, яркими вехами которого стали нападение ирландца на автобус с россиянином внутри, а также массовая драка после самого поединка, инициатором которой стал Нурмагомедов. Кроме того, Лобов также вступал в конфликт с чемпионом UFC.

– Сначала у нас были нормальные отношения. Между мной и Хабибом, а также между Хабибом и Конором, – цитиурет Лобова ESPN. – Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора chicken (перевод – курица, цыпленок, петух. – Прим. "СЭ"). Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Конор ничего плохого про него не говорил.

Для американцев это слово может может не казаться особо оскорбительным. Однако в России это одно из самых жестких оскорблений. В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает, все это знают. Это очень серьезное оскорбление. Тем не менее, в каждом интервью он позволял себе обзывать Конора chicken.