Александр Емельяненко встал на защиту Хабиба Нурмагомедова в скандале с видеороликом

Боец ММА Александр Емельяненко осудил людей, устроивших травлю чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову за видео в сториз Инстаграма. В ролике брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов заставлял бездомных отжиматься за деньги.

– Вопрос задайте тем, кто считает, что это унижает человеческое достоинство, – цитирует "Рен-ТВ" Емельяненко. – Что это унизило, не понимаю, как это их коснулось? Это право выбора человека, чем они вообще занимаются, эти люди, которые дают такие комментарии.

Хабиб Нурмагомедов с братом заставлял бездомных отжиматься за деньги //

Соцсети возмущены роликами Хабиба Нурмагомедова и его брата с бездомными