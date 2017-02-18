Южаков и Прохоров - десятые на олимпийской трассе в Пхенчхане

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира на олимпийской трассе в Пхенчхане. Лучшие из россиян - Владислав Южаков и Юрий Прохоров - показали десятое время. Андрей Богданов и Андрей Медведев стали пятнадцатыми.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.33,581 (46,859 + 46,722)

2. Вендль/Арльт (Германия) - 1.33,793 (46,905 + 46,888)

3. Гойеке/Гамм (Германия) - 1.33,831 (46,934 + 46,897)

4. Пенц/Фишлер (Австрия) - 1.33,857 (46,906 + 46,951)

5. Штой/Коллер (Австрия) - 1.33,971 (46,864 + 47,107)

6. Уокер/Снит (Канада) - 1.34,013 (47,012 + 47,001)...

10. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) - 1.34,590 (47,318 + 47,272)...

15. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1.34,985 (47,578 + 47,407)