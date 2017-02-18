Виталий Мутко: "Победе Ивановой обольщаться не надо - это предолимпийский сезон"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не стоит преждевременно радоваться победе российской саночницы Татьяны Ивановой на этапе Кубка мира в Пхенчхане. По его словам, предолимпийский сезон важен для набора формы.

– У нас скоро стартует лыжный чемпионат мира. Вот Сергей Устюгов (занявший третье место на этапе Кубка мира в Эстонии) возвращает себе кондиции, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Плюс победа Ивановой на олимпийской трассе, но это предолимпийский сезон, обольщаться не надо, но Таня набирает, это хорошо. Будем надеяться на наши зимние команды, а сейчас поздравляем нашу биатлонную сборную с победой в эстафете (на чемпионате мира), все грамотно, спокойно и ровно.