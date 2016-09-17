22:11 17 сентября | САНИ

Семен Павличенко: "Звание лучшего спортсмена"? Не ожидал"

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Чемпион мира и Европы Семен Павличенко рассказал, что премия "Золотые сани" стала для него неожиданностью. Также спортсмен сообщил, что уже ведет подготовку к Играм-2018.

– Не ожидал, что смогу победить в номинации "Лучший спортсмен", – сказал Павличенко. – Думал, что выиграю в категории "Прорыв года". В конце сезона я показал хорошие результаты. Мои дальнейшие спортивные планы простые: провести успешно предстоящий сезон и, конечно, подняться на пьедестал почета на Олимпийских играх в Южной Корее. Подготовка к Играм идет. В основном, она проходит в Подмосковье, там есть санная трасса. (Любовь КОНЯЕВА)

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