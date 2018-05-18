Павличенко пропускает первый сбор национальной команды

Чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Семен Павличенко пропускает первый тренировочный сбор национальной команды, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника команды Артема Петракова. Сбор стартовал 17 мая в Кисловодске. В нем принимают участие Екатерина Батурина, Олеся Михайленко, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Степичев, Данил Лебедев, Александр Горбацевич, Константин Коршунов, Всеволод Кашкин, Юрий Прохоров и Владислав Южаков.

- На этом сборе нет Павличенко, которому нужно было в мае или июне обязательно решить учебные вопросы, - сказал Петраков. - Этот сбор восстановительный и уступает по значимости июньскому сбору в Парамонове, поэтому было принято решение позволить Семену не ехать в Кисловодск. Но на следующем сборе он обязательно будет.

Во время Олимпиады в Пхенчхане стало известно о конфликте Павличенко с главным тренером сборной России Альбертом Демченко.