Наталия Гарт: "Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что Александр Жуков показал себя уверенным и грамотным руководителем за время работы в Олимпийском комитете России (ОКР).

Сегодня Жуков заявил, что в сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель ОКР работал на постоянной основе. Он не будет участвовать в новых выборах главы ОКР из-за высокой загруженности в Госдуме.

- Для меня решение Жукова стало немного неожиданным, и, наверное, сложно подобрать слова, чтобы его прокомментировать. Могу сказать одно, что за время работы на посту главы Олимпийского комитета России он показал себя как уверенный и грамотный руководитель, - цитирует ТАСС Гарт.