Наталия Гарт: "Репилов и Павличенко будут одними из главных фаворитов на чемпионате Европы"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что этап Кубка мира в Лиллехаммере подтвердил, что россияне Роман Репилов и Семен Павличенко являются одними из главных фаворитов стартующего на следующей неделе чемпионата Европы. В Лиллехаммере действующий обладатель Кубка мира Репилов стал вторым по сумме двух заездов (после первой попытки он шел девятым).

– Я довольна тем, в какой форме находятся сейчас наши саночники, – цитирует ТАСС Гарт. – Роман показал лучшее время во втором заезде. Не допусти он ошибку в первой попытке, то был бы чемпионом. Здорово готов был сегодня и Семен Павличенко, который в первом заезде шел на рекорд трассы, но совершил падение на одном из виражей.

Репилов и Павличенко будут одними из главных фаворитов на победу на европейском первенстве в Латвии. Так же я очень рассчитываю и на Степана Федорова.