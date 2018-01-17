Индивидуальные слушания в CAS дел Ивановой и Демченко пройдут 24 января

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал о том, что индивидуальные слушания дел отстраненных от Олимпиад саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся 24 января.

- CAS будет рассматривать апелляции Демченко и Ивановой 24 января, - цитирует ТАСС Тюрина.

Напомним, 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх спортсменов, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иск в Спортивный арбитражный суд.