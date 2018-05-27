Демченко в сборной России намерен продолжить работу с Репиловым и готовить сани

Главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что в новом составе тренерского совета Федерации санного спорта России (ФССР) предполагается продолжение его сотрудничества с Романом Репиловым, рядом других спортсменов и подготовка инвентаря.

Действующий контракт Демченко, впервые возглавившего команду в июне 2015 года, истекает в конце мая. В пятницу президиум ФССР принял решение, что обязанности главного тренера сборной России возьмет на себя тренерский совет федерации. На должность председателя правления тренерского совета выдвинута Вера Бардина. Министерство спорта РФ в ближайшее время рассмотрит кандидатуры предложенных ФССР специалистов.

– Спортсмены четко распределены по группам между специалистами тренерского штаба, которые будут заниматься работой с ними и подготовкой инвентаря, – приводит РИА "Новости" слова Демченко. – Предполагается, что я буду продолжать работать с группой саночников – двумя мужчинами, тремя женщинами и двумя двухместными экипажами. Стопроцентно это будут Роман Репилов, Екатерина Батурина и Виктория Демченко.

Но более точно о моей работе можно будет говорить только после того, как все подготовленные федерацией документы будут подписаны в министерстве спорта.

Репилов – трехкратный призер чемпионатов мира, трехкратный медалист чемпионатов Европы, участник Олимпиады-2018. Батурина выступала на Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане, Демченко в 2016 году заняла второе место на этапе Кубка мира в Сочи.