Демченко определится с составом сборной России на сезон на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России Альберт Демченко остался доволен итогами предсезонного сбора в Латвии и поделился планами на дальнейшую подготовку к сезону. По его словам, россияне проведут подготовку сперва в Кенигзее, а затем в Австрии, где и будет принято решение составе команды на Кубок мира.

- Команда справилась с задачами тренерского штаба весьма достойно, - цитирует "Весь спорт" Демченко. - Все, что мы запланировали, на этот период времени, ребята отработали. Отличные кондиции, боевой настрой, желание показывать результат – все это мы видим накануне сезона. С новым инвентарем все справляются на достойном уровне.

- Каковы результаты контрольной тренировки?

- У мужчин в одноместных санях лидировал Семен Павличенко, ставший в 2015 году на этой трассе чемпионом мира, второй результат – у Романа Репилова, третий – у Степана Федерова. У девушек тройка лидеров: Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова. Лучший результат среди двухместных экипажей – Александр Денисьев/Владислав Антонов, немного уступили им Андрей Богданов / Андрей Медведев. На третей позиции – Владислав Южаков / Юрий Прохоров.

- Завтра команда отправляется в Германию?

- Да, следующий тренировочный сбор пройдет в Кенигзее. На трассе чемпионата Европы 2017. Задачи мы ставим перед командой стандартные – все идет по плану подготовки. Работа с инвентарем, "прикатка" трассы, поддержание физической формы в тонусе. В Германии к команде присоединится лидер сборной Татьяна Иванова. Спортсменка пропустила тренировки в Латвии, поскольку была приглашена в числе лидеров сборных по санному спорту в Корею для тестирования олимпийской трассы 2018 в Пхенчханге.

- Где пройдет следующий тренировочный сбор национальной команды?

- В связи с тем, что трасса в немецком Оберхофе отказала нам в возможности проведения тренировок, мы задержимся в Кенигзее на две недели. Затем отправимся на официальную тренировочную неделю в Австрию. Там будет проходить подготовка к чемпионату мира-2017 на олимпийской трассе в Инсбруке. Там станет известно, кто войдет в состав российской команды для участия в Кубке мира-2016/2017.