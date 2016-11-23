Альберт Демченко: "Подготовка к сезону прошла на хорошем, качественном уровне"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что российские спортсмены выполнили все намеченные объемы подготовки и в хорошей форме подходят к официальному началу зимнего сезона. Первый этап Кубка мира пройдет 26 - 27 ноября в Винтерберге (Германия).

- Подготовка к сезону прошла на хорошем, качественном уровне, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - И в целом я всем доволен, у нас все идет по ранее согласованному плану. И сейчас все наши спортсмены находятся в хорошей степени готовности, но все добирают объемы ледовой подготовки по ходу зимнего сезона. А как и у кого все сложится уже на официальных стартах, сказать сложно.

Мы уже опробовали трассу предстоящего чемпионата мира в Иглсе. С одной стороны, она довольно простая, а с другой - очень сложная. Все спортсмены на ней тренировались, но каждому она дается по-разному. Все чувствуют себя на ней спокойно, но трасса в Иглсе очень переменчивая - как и погода. Бывает по-разному, день на день не приходится.