Альберт Демченко: "Лох уже готовится к Играм-2018, но будет очень опасен на чемпионате мира"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион и многократный победитель чемпионатов мира Феликс Лох в нынешнем сезоне в большей степени делает ставку на тестирование инвентаря в преддверии Игр-2018, но будет одним из фаворитов мирового первенства в Австрии. Чемпионат мира пройдет в Иглсе 27 - 29 января.

– Я думаю, что главный тренер сборной Германии Георг Хакль в нынешнем сезоне уже готовит команду к Олимпийским играм в Южной Корее и прикатывает новый инвентарь, – цитирует ТАСС Демченко. – Скорее всего, этим сезоном они в какой-то степени жертвуют. И Лох, как обыкновенный исполнитель, старается выжать все, что может, из саней, которые для него подготовили. По всей видимости, в этом сезоне он большей частью тестирует сани.

Но Феликс по-прежнему будет очень опасен на чемпионате мира. Как и его коллеги по сборной Германии. Вся немецкая команда в этом сезоне смотрится очень хорошо.

Нашими конкурентами в борьбе за медали будут немцы, австрийцы, американцы, канадцы, латыши, итальянцы. Претендентов на победу довольно много, потому что к главному старту сезона, чемпионату мира, все готовятся по-особенному.