Защитник сборной Белоруссии – о вылете из элитного дивизиона: "Вся вина – на игроках"

Защитник сборной Белоруссии Дмитрий Коробов – о вылете из дивизиона сильнейших на чемпионате мира в Копенгагене. В решающем матче белорусы проиграли Австрии (0:4) и уже точно останутся последними.

– Главный матч и мы его проиграли, – сообщил Коробов.

– Почему?

– При 0:1 мы возили соперника в зоне, но некоторые игроки начали показывать свое я, играть по-хоккейному грязно и зарабатывать удаления.

– Не было коллектива?

– Был, но не такой сплоченный.

– Чья вина?

– Всех.

– Это катастрофа для белорусского хоккея?

– Если мы вылетели, то будем возвращаться обратно. Вся вина – на игроках.

– Сказалось увольнение тренера?

– Тренер не может выйти на лед, а стоит на мостике. После увольнения Льюиса мы начали чуть-чуть играть в хоккей, а не в бей-беги.

– Но это не помогло?

– Да. Мы забили ноль голов какую уже игру подряд.

– Плэтт и Лингле были частью коллектива?

– Конечно, все же играли.

– Часть игроков начали тянуть одеяло на себя.

– Джеффу не стоило удаляться. Нельзя такое позволять себе в ответственной игре. Такой глупый штраф. Мы начинаем выдумывать, как в детский хоккей играть. Приехать к вратарю – запихать туда. Австрийцы нам показали, как разыгрывать большинство. Бросок – добивание. (Игорь ЕРОНКО)

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