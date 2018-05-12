Защитник сборной Белоруссии – о вылете из элитного дивизиона: "Вся вина – на игроках"

Защитник сборной Белоруссии Дмитрий Коробов – о вылете из дивизиона сильнейших на чемпионате мира в Копенгагене. В решающем матче белорусы проиграли Австрии (0:4) и уже точно останутся последними.
– Главный матч и мы его проиграли, – сообщил Коробов.
– Почему?
– При 0:1 мы возили соперника в зоне, но некоторые игроки начали показывать свое я, играть по-хоккейному грязно и зарабатывать удаления.
– Не было коллектива?
– Был, но не такой сплоченный.
– Чья вина?
– Всех.
– Это катастрофа для белорусского хоккея?
– Если мы вылетели, то будем возвращаться обратно. Вся вина – на игроках.
– Сказалось увольнение тренера?
– Тренер не может выйти на лед, а стоит на мостике. После увольнения Льюиса мы начали чуть-чуть играть в хоккей, а не в бей-беги.
– Но это не помогло?
– Да. Мы забили ноль голов какую уже игру подряд.
– Плэтт и Лингле были частью коллектива?
– Конечно, все же играли.
– Часть игроков начали тянуть одеяло на себя.
– Джеффу не стоило удаляться. Нельзя такое позволять себе в ответственной игре. Такой глупый штраф. Мы начинаем выдумывать, как в детский хоккей играть. Приехать к вратарю – запихать туда. Австрийцы нам показали, как разыгрывать большинство. Бросок – добивание. (Игорь ЕРОНКО)