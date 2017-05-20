Вячеслав Фетисов: "Зачем опытный игрок лезет на всю пятерку канадцев?! Это пофигизм"

﻿Легендарный советский защитник Вячеслав Фетисов после поражения России от Канады (2:4) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что команда Олега Знарка в некоторых моментах встречи действовала безрассудно.

– Случившееся в третьем периоде – точно не стечение обстоятельств, сказал Фетисов. – Ведя 2:0, наделали кучу ошибок. Просто не хватило терпения, дисциплины и осознания того, что канадцы играют до конца. Нельзя было давать ни малейшего шанса. Поначалу они нас даже не перебросали. Ошибки допустили из-за усталости.

– Почему не удалось удержать преимущество?

– Играть по счету тоже надо уметь. Тренеры должны подготовить к этому игроков, которые не должны лишний раз рисковать. Как мог опытный игрок, войдя в зону, стараться обыграть всю пятерку канадцев?! Это нехватка опыта, пофигизм и неумение играть в таких ситуациях.

– Повлиял ли возраст российских хоккеистов в решающие моменты?

– Не надо пенять на возраст. Игрока определяет не возраст, титулы или звания. Ты играешь за сборную страны, остальное ни при чем.

– Оцените выступление сборной России на чемпионате мира.

– Мне очень нравилась игра, был задор и креативность, болельщикам приносила радость. Честно верил, что выиграем 3:1, и по большому счету к этому все шло. Канадцы сегодня провели не лучший матч, много ошибок допустили, однако победили за счет дисциплины, терпения, умения играть по ситуации, качества тренерских решений по ходу игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия