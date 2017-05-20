Вячеслав Фетисов: "Зачем опытный игрок лезет на всю пятерку канадцев?! Это пофигизм"

Легендарный советский защитник Вячеслав Фетисов после поражения России от Канады (2:4) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что команда Олега Знарка в некоторых моментах встречи действовала безрассудно.
– Случившееся в третьем периоде – точно не стечение обстоятельств, сказал Фетисов. – Ведя 2:0, наделали кучу ошибок. Просто не хватило терпения, дисциплины и осознания того, что канадцы играют до конца. Нельзя было давать ни малейшего шанса. Поначалу они нас даже не перебросали. Ошибки допустили из-за усталости.
– Почему не удалось удержать преимущество?
– Играть по счету тоже надо уметь. Тренеры должны подготовить к этому игроков, которые не должны лишний раз рисковать. Как мог опытный игрок, войдя в зону, стараться обыграть всю пятерку канадцев?! Это нехватка опыта, пофигизм и неумение играть в таких ситуациях.
– Повлиял ли возраст российских хоккеистов в решающие моменты?
– Не надо пенять на возраст. Игрока определяет не возраст, титулы или звания. Ты играешь за сборную страны, остальное ни при чем.
– Оцените выступление сборной России на чемпионате мира.
– Мне очень нравилась игра, был задор и креативность, болельщикам приносила радость. Честно верил, что выиграем 3:1, и по большому счету к этому все шло. Канадцы сегодня провели не лучший матч, много ошибок допустили, однако победили за счет дисциплины, терпения, умения играть по ситуации, качества тренерских решений по ходу игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.
Medved.
национальные черты не спрятать
21:13
Свинству Бой!
Давно не было такого горького осадка от баранки. Горечь от того ,что все работало ,все горело в клюшках и умах наших, а потом бац и все остановилось, началась какая-то паника................А ведь играли как минимум не хуже. Но нам так нужна эта победа над Канадой, что эта супер задача в какие-то моменты просто придавливает и когда это случится никто не знает. И потому наши вдруг начинают стараться больше ,а получается плохо, по типу лучшее враг хорошего. Эх!
21:02
asc0002
Все по делу. В третьем периоде наши сыграли как ваньки.
20:50
Алексей Ромашин
Играя с канадцами каждую секунду надо помнить, что мы играем с К А Н А Д О Й! Они не прощают ошибок и секундной расслабленности! То, что можно было делать с остальными соперниками, с Канадой делать нельзя!
20:48
Tribunal Z
Я за Знарка! А то что игрок сам чудит на площадке то тренер за него клюшкой не сыграет, а лучше игроков у нас нет, может только ещё Овечкин который не приехал, да Ковальчук с Дацюком и Войновым, и всё!
20:48
serzheo
Все по делу. С языка снимает. Проиграли сами себе, если проще.
20:46
Михаил Тверь
Полностью согласен. Знарок не способен по ходу матча влиять на игру команды!!!! Нет тренерских решений, меняющих тактику ни на КМ, ни на ЧМ. И посмотрите какие скорости у команды!!! Большинство вообще пешком разыгрывали, а Кузнецов там постоянно с шайбой возился.
20:26
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Во--во, и я о том же........ Начудил ЭТОТ ""морально опустошенный с Вашингтона"" что с америкосами, что сегодня!!!!
20:22
Уоррент
а никто не замечал что у Фетисов с лицом что-то не то? Толи инсульт, толи неудачная пластика
20:22
skua
Согласен. Все по делу сказано!
20:15
rotkiv04
знарок это тренер недоразумение, канадцы еще раз показали этому недоучке как надо играть в хоккей
20:14
Константин Эдуардович
Подшишусь под каждым словом. Особенно смешно сейчас будет слушать нытьё Знарка про "предвзятое судейство" и травму ведущего защитника. Просто детская хоккейная лига какая то.
20:07
Promesov
Все по делу!
20:06
marksan
Всё правильно сказал Вячеслав!
20:04