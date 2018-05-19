Владислав Третьяк: "Чемпионат мира не выше уровнем Олимпиады. Она – самая лучшая"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о победе Швейцарии над Канадой (3:2) и уровне чемпионата мира.

– Для вас – неожиданно увидеть в финале Швейцарию?

– Я хочу сказать, что хоккей был очень классным, интересным. Очень хорошие команды. И те, и те достойны были выиграть. Конечно, шансов было больше у канадцев и американцев. Но вратари сыграли свою роль. Что Нильссон сегодня 41 бросок у шведов отразил, что Дженони 45, по-моему, бросков взял. Ну, выигрывает тот, кто отражает и не пропускает.

Команда очень здорово швейцарская играет. Хочу ее поздравить. Серебро только в 2013 году выигрывали. Но показали хороший хоккей. Они играли в комбинационный быстрый хоккей. Кстати, мне эта игра даже больше понравилась, чем США – Швеция. Потому что канадцы и швейцарцы на скоростях играли. Достойный хоккей.

Швейцарцы очень здорово в пас играют. Отдача – сумасшедшая. Даже как бы это не моя команда, а все равно захватывает. Поздравляю Швецию и Швейцарию. Будет хороший финал. Хотя, конечно, Канада и США потенциально сильнее. Но не все бросками определяется, а качеством.

– Думали, что на месте Канады могла быть Россия, и тогда все было бы по-другому?

– Конечно, все по-другому. Жалко, конечно, что не мы. Потому что мы были близки. Но… Я хочу сказать, что неплохо играли, красиво играли, обыграли швейцарцев, могли обыграть и канадскую. Но это еще раз говорит о том, что уровень хоккея очень высокий. Все близки друг другу. Особенно на заключительном этапе, когда уже подъехали все лучшие хоккеисты из НХЛ. Хоккей совершенно другой и интересный. Вообще, мне этот турнир очень понравился. К сожалению, мы без медалей, это расстроило, а в остальном хоккей был высокого класса.

– Вы согласны, что чемпионат мира по уровню выше Олимпиады?

– Нет. Олимпиада – самая лучшая (смеется). Потому что это Олимпиада. Она раз в четыре года. (Игорь ЕРОНКО)

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