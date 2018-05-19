Владислав Третьяк: "Чемпионат мира не выше уровнем Олимпиады. Она – самая лучшая"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о победе Швейцарии над Канадой (3:2) и уровне чемпионата мира.
– Для вас – неожиданно увидеть в финале Швейцарию?
– Я хочу сказать, что хоккей был очень классным, интересным. Очень хорошие команды. И те, и те достойны были выиграть. Конечно, шансов было больше у канадцев и американцев. Но вратари сыграли свою роль. Что Нильссон сегодня 41 бросок у шведов отразил, что Дженони 45, по-моему, бросков взял. Ну, выигрывает тот, кто отражает и не пропускает.
Команда очень здорово швейцарская играет. Хочу ее поздравить. Серебро только в 2013 году выигрывали. Но показали хороший хоккей. Они играли в комбинационный быстрый хоккей. Кстати, мне эта игра даже больше понравилась, чем США – Швеция. Потому что канадцы и швейцарцы на скоростях играли. Достойный хоккей.
Швейцарцы очень здорово в пас играют. Отдача – сумасшедшая. Даже как бы это не моя команда, а все равно захватывает. Поздравляю Швецию и Швейцарию. Будет хороший финал. Хотя, конечно, Канада и США потенциально сильнее. Но не все бросками определяется, а качеством.
– Думали, что на месте Канады могла быть Россия, и тогда все было бы по-другому?
– Конечно, все по-другому. Жалко, конечно, что не мы. Потому что мы были близки. Но… Я хочу сказать, что неплохо играли, красиво играли, обыграли швейцарцев, могли обыграть и канадскую. Но это еще раз говорит о том, что уровень хоккея очень высокий. Все близки друг другу. Особенно на заключительном этапе, когда уже подъехали все лучшие хоккеисты из НХЛ. Хоккей совершенно другой и интересный. Вообще, мне этот турнир очень понравился. К сожалению, мы без медалей, это расстроило, а в остальном хоккей был высокого класса.
– Вы согласны, что чемпионат мира по уровню выше Олимпиады?
– Нет. Олимпиада – самая лучшая (смеется). Потому что это Олимпиада. Она раз в четыре года. (Игорь ЕРОНКО)
Все о чемпионате мира по хоккею-2018: результаты и сетка плей-офф
Fajyz
Владик, ты дебил едросовский!
00:20
Slim Taller
Третьяк игрок и Третьяк чиновник - это два разных человека.Мы помним "легенду №20",а видим пустое трепло.
00:15
victor
Губит себя, Владик ))) Прямо Владислав Мутко )))
00:12
загадочный лысый ассятин
Странным этот четвертяк стал.... За исключением группки глоров -- ура -- поцтреотов, ВСЯ страна видела уровень О.И. с напомаженно--намакияженной перекрашенной псевдо--красной машиной с перебитыми номерами!!! Которых честнее называть БЕЗ 55-ти СЕКУНД ПОЗОРНИКИ....
00:04
Игорь И.П.
Странный вопрос об уровне Олимпиады 2018. Очевидно, что хоккей там был на уровне Евротура, значительно ниже чем на чемпионате мира, что об этом каждый раз спрашивать. Ну а Третьяк, очень жаль, что великий вратарь опустился до уровня свадебного генерала и пустозвона.
23:56 19 мая
Thomas_Boy_
Третьяк живет в каком-то своем мире, в Тилимилитрямдии. ОИ как турнир котируется выше ЧМ, но уровень хоккея на ЧМ мощнее на порядок.
23:51 19 мая
serzheo
ОИ всегда были и останутся выше. Уровень подготовки, интереса зрителей и нервов - не сопоставим. То что саксы игнорят ОИ - это проблемы саксов и более никого. Они могут и дальше вариться в своем соку, за океаном, это не парит никого.
23:49 19 мая
bolelschik.volga34
Пустомеля. Могли бы, да не смогли. ОИ еле еле у немцев вытянули и считают такую игру за подвиг. Никакой мотивации и ответственности за игру и результат.
23:47 19 мая
NF
...Когда больше нечем оправдываться. И да, перестаньте издеваться над стариками, они только-только внуков с помпой женили...
23:44 19 мая
Th0r1k
Владислав, стыдно должно быть! Из народного героя в политики подались... а ведь вас любили, уважали!
23:40 19 мая
эстонский армеец
Даже самого великого игрока чиновничья должность превращает в пустозвона! Все видели "силу команд" на ОИ - никакая!!! Теперь будут прикрываться ОИ лет 20!
23:30 19 мая
Социалист Сафронов 2.0
Господи! Перестаньте издеваться над дедушкой. Деменция- не повод для смеха.
23:27 19 мая