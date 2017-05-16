Чемпионат мира

21:57 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "В матче Россия - США было много непонятных удалений"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен игрой сборной России в матче группового турнира чемпионата мира-2017 против США (3:5). Он выразил надежду, что подопечные Олега Знарка сделают правильные выводы из поражения.

- Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных, - цитирует ТАСС Мутко. - Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно. Главные сражения еще впереди - надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные.

Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду - просто красота.

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http://tass.ru/sport/4257140

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Мутко, занимайтесь своими делами, у вас наверное времени вагон чтобы ещё комментарии давать!

22:56