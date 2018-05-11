Толванен сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира-2018

Форвард "Нэшвилла" Эли Толванен включен в заявку сборной Финляндии на чемпионат мира-2018, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии. В ночь на пятницу "Предаторз" со счетом 1:5 уступили "Виннипегу" в 1/4 финала Кубка Стэнли и проиграли в серии со счетом 3-4.

Напомним, "Нэшвилл" выбрал форварда в первом раунде драфта-2017 под общим 30-м номером. Сезон-2017/18 Толванен начал в КХЛ, выступая за "Йокерит". В 49 матчах "регулярки" он набрал 36 (19+17) очков. В 11 играх Кубка Гагарина на его счету 7 (6+1) баллов за результативность.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний Толванен провел три матча и не отметился результативными действиями, в плей-офф он на площадку не выходил.

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