Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира

​Сборная Швеции стала чемпионом мира 2017 года, обыграв в финале команду Канады по буллитам со счетом 2:1. На гол Виктора Хедмана канадцы ответили шайбой Райана О'Райлли. Победный бросок исполнил Никлас Бэкстрем.

Швеция стала чемпионом впервые с 2013 года. За всю историю эта национальная команда выигрывала ЧМ 10 раз.

Впервые с 1994 года обладатель золотых медалей чемпионата мира определился в серии послематчевых бросков. 23 года назад сборная Канады одолела финнов благодаря решающему буллиту в исполнении Люка Робитайла.

Напомним, что Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию (5:3). В групповом турнире подопечные Олега Знарка обыграли Швецию по буллитам со счетом 2:1. В полуфинале Россия проиграла Канаде со счетом 2:4.

Чемпионат мира-2017

Финал

Канада – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хедман (мен.), 39:39 - 0:1. О`Райлли (бол., Марнер, Маккиннон), 41:58 - 1:1.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Пикар - Х. Лундквист.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 43 (10+12+11+10) - 41 (12+6+12+11).

Судьи: Ержабек, Штрикер.

21 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Канада – Швеция