Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира

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​Сборная Швеции стала чемпионом мира 2017 года, обыграв в финале команду Канады по буллитам со счетом 2:1. На гол Виктора Хедмана канадцы ответили шайбой Райана О'Райлли. Победный бросок исполнил Никлас Бэкстрем.

Швеция стала чемпионом впервые с 2013 года. За всю историю эта национальная команда выигрывала ЧМ 10 раз.

Впервые с 1994 года обладатель золотых медалей чемпионата мира определился в серии послематчевых бросков. 23 года назад сборная Канады одолела финнов благодаря решающему буллиту в исполнении Люка Робитайла.

Напомним, что Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию (5:3). В групповом турнире подопечные Олега Знарка обыграли Швецию по буллитам со счетом 2:1. В полуфинале Россия проиграла Канаде со счетом 2:4.

Чемпионат мира-2017

Финал

Канада – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хедман (мен.), 39:39 - 0:1. О`Райлли (бол., Марнер, Маккиннон), 41:58 - 1:1.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Пикар - Х. Лундквист.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 43 (10+12+11+10) - 41 (12+6+12+11).

Судьи: Ержабек, Штрикер.

21 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Канада – Швеция

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (44)
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Марио66

Респект бесхарактерным шведам, показавшим харАктерному Панарину, зачем стои приезжать на ЧМир?

01:59

aech_63

Что рущук что зислис это один и тот же чел

01:57

aech_63

канадские лошары, думали 20-тым составом выиграть ЧМ

01:54

gippo

Не было явного фаворита на этом ЧМ. Из пяти команд любая могла стать чемпионом.

01:32

Сергей Барнаулец

Но хоть кэнаки нас не догнали - и то хорошо.

01:22

Джон....Сильвер

Знарок проиграет олимпиаду даже без участия в ней нхл-овцев, после этого будет новый тренер, который также ничего не добьется на чемпионате Мира. У нас хоккеисты способны только размазывать италии и лаптии, а как играть с сильным соперником - коленки начинают трястись! Против овцы - молодцы, а против молодца и сами овцы!

01:13

Catarzina

ну судьба,течении жизни такое иногда чемпами становятся по цвету )) сегодня шведы и фенербахче

01:09

NF

Этот ЧМ был реальным шансом для Знарка взять золото, все, считай, шло в руки. После финала это тем более очевидно. Но это же Знарок...

01:08

Фуля

Спорт-экспресс от 06.05.2017 ЗОЛОТАЯ ЗАЯВКА ОТ РОССИИ - МИХАИЛ ЗИСЛИС: "Сейчас уже можно без зазрения совести посмеиваться над теми, кто видел "Тре Крунур" фаворитом номер один на чемпионате мира".

01:05

Dexty_07

Кажется что Канадцы все же были лучше по игре, но шведы дотерпели и не развалились. Молодцы! Достойный финал!

01:05

Искремас

Молодцы шведы! А то канадцы поднадоели уже.

01:01

Монте-Кристо(Мститель) .

Кстати, победный буллит забил Бэкстрем. Молодца ! Зряче всегда бросает.

01:01

Электросталец

вторая сб. крунуров вымучила 4 клён

01:01

RusSuck

Комментарии Зисилиса после победы Расеюшки: Сейчас уже можно без зазрения совести посмеиваться над теми, кто видел "Тре Крунур" фаворитом номер один на чемпионате мира.))

01:01

Антон Шипулин - гений биатлона*

Канадцы ни о чем. А шведы, как всегда, на фарте - заняли невнятное место в группе и получили легкую дорожку до финала из Швейцарии и Финляндии - слабейших команд

01:01

alex505

шведы нам должны проставиться...за таких измочаленных и опустошенных перед финалом кэнаков.

01:00

Catarzina

девушки медалеприношки просто красотки на загляденье :-)

01:00

zoostation

Электросталец Кто скажет, а какая у шведов эта сборная? 00:53 ------------ Чемпионская!

00:58

gr45

Чмока двуличный какой, как все подлецы! Шведов он поздравляет, а вчера весь вечер вонял, что чемпионом будут канадцы))))) Вообще, более нудного финала давно не видел, все решилось в лотерее, усилиями, правда, одного человека - Лундквиста. Еще вчера я предсказал победу шведам, потому что Канада никакая! По игре, чемпионы... Россия, как бы вам всем не было противно, ну а по характеру и эмоциям - шведы))) Молодцы, что щелкнули по носу канадцев!

00:58

Зильберштейн (сторож)

Привет Еронко. http://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/bezzubye-koronki-samaya-nekubkovaya-hokkeynaya-naciya-1083544/

00:57

RW.irk

alex505 опять Оечкину дадут понюхать медаль!!!!! (Саша прости) ============ нах ему их нюхать? У него у самого таких полно)))

00:57

.BattleFish.

Впервые шведы не оказались слабохарактерными, постоянно канадцам сливали! Ну и король Хенрик красавец!

00:56

Монте-Кристо(Мститель) .

Европа !!! Очень рад за Швецию и лично за Бэкстрема ! Ну и остается отметить Лундквиста. У сборной России на ЧМ такого сильного вратаря не было. Вообще считаю, что все наши вратари слабее шведа. В том числе и Бобровский. У которого в решающих матчах трясутся коленки. А у шведа нервы железные. Второй Коноваленко или Холечек.

00:56

Якут Хан

Бэбкок во время ЧМ в грудь себя бил, что кэнаки возьмут третий раз подряд золото. Ну и жуй вам))) докричался.. довыеживался. Шведы которые нам проиграли в группе заткнули самоуверенного маэстро. Лузер)))

00:56

Catarzina

шведы наряду с кенедиэнс были лучшими на ЧМ , как фины с канадцами в прошлом году но там финал вышел канадским а тут почти вровень ,чемпионством шведов также доволен

00:55

RW.irk

Электросталец Кто скажет, а какая у шведов эта сборная? ========= Национальная!

00:55

Джон....Сильвер

У шведов есть то, чего нет у наших - силы воли и стойкости, которые были когда-то у сборной СССР! И не надо кричать, что канадцы лучшие и непобедимые! Любую сборную можно обыграть! Стремиться просто надо и биться от первой секунды матча до последней! К сожалению мы разучились так играть!

00:54

alex505

опять Оечкину дадут понюхать медаль!!!!! (Саша прости)

00:54

RW.irk

Шведики смешные и хитрые) Сливают-сливают, потом, оп и чемпионы)) А Канада ожидаемо вчера финал сыграла

00:53

AZ

Предсказал это еще в тот день, когда выяснилось, что Лундквист едет. Канадцы свою фартожопость исчерпали в матче с нашими.

00:53