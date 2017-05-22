Швеция обыграла Канаду по буллитам и стала чемпионом мира

Сборная Швеции стала чемпионом мира 2017 года, обыграв в финале команду Канады по буллитам со счетом 2:1. На гол Виктора Хедмана канадцы ответили шайбой Райана О'Райлли. Победный бросок исполнил Никлас Бэкстрем.
Швеция стала чемпионом впервые с 2013 года. За всю историю эта национальная команда выигрывала ЧМ 10 раз.
Впервые с 1994 года обладатель золотых медалей чемпионата мира определился в серии послематчевых бросков. 23 года назад сборная Канады одолела финнов благодаря решающему буллиту в исполнении Люка Робитайла.
Напомним, что Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию (5:3). В групповом турнире подопечные Олега Знарка обыграли Швецию по буллитам со счетом 2:1. В полуфинале Россия проиграла Канаде со счетом 2:4.
Чемпионат мира-2017
Финал
Канада – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хедман (мен.), 39:39 - 0:1. О`Райлли (бол., Марнер, Маккиннон), 41:58 - 1:1.
Победный буллит: Бэкстрем.
Вратари: Пикар - Х. Лундквист.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 43 (10+12+11+10) - 41 (12+6+12+11).
Судьи: Ержабек, Штрикер.
21 мая. Кельн. LANXESS arena.
Марио66
Респект бесхарактерным шведам, показавшим харАктерному Панарину, зачем стои приезжать на ЧМир?
01:59
aech_63
Что рущук что зислис это один и тот же чел
01:57
aech_63
канадские лошары, думали 20-тым составом выиграть ЧМ
01:54
gippo
Не было явного фаворита на этом ЧМ. Из пяти команд любая могла стать чемпионом.
01:32
Сергей Барнаулец
Но хоть кэнаки нас не догнали - и то хорошо.
01:22
Джон....Сильвер
Знарок проиграет олимпиаду даже без участия в ней нхл-овцев, после этого будет новый тренер, который также ничего не добьется на чемпионате Мира. У нас хоккеисты способны только размазывать италии и лаптии, а как играть с сильным соперником - коленки начинают трястись! Против овцы - молодцы, а против молодца и сами овцы!
01:13
Catarzina
ну судьба,течении жизни такое иногда чемпами становятся по цвету )) сегодня шведы и фенербахче
01:09
NF
Этот ЧМ был реальным шансом для Знарка взять золото, все, считай, шло в руки. После финала это тем более очевидно. Но это же Знарок...
01:08
Фуля
Спорт-экспресс от 06.05.2017 ЗОЛОТАЯ ЗАЯВКА ОТ РОССИИ - МИХАИЛ ЗИСЛИС: "Сейчас уже можно без зазрения совести посмеиваться над теми, кто видел "Тре Крунур" фаворитом номер один на чемпионате мира".
01:05
Dexty_07
Кажется что Канадцы все же были лучше по игре, но шведы дотерпели и не развалились. Молодцы! Достойный финал!
01:05
Искремас
Молодцы шведы! А то канадцы поднадоели уже.
01:01
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, победный буллит забил Бэкстрем. Молодца ! Зряче всегда бросает.
01:01
Электросталец
вторая сб. крунуров вымучила 4 клён
01:01
RusSuck
Комментарии Зисилиса после победы Расеюшки: Сейчас уже можно без зазрения совести посмеиваться над теми, кто видел "Тре Крунур" фаворитом номер один на чемпионате мира.))
01:01
Антон Шипулин - гений биатлона*
Канадцы ни о чем. А шведы, как всегда, на фарте - заняли невнятное место в группе и получили легкую дорожку до финала из Швейцарии и Финляндии - слабейших команд
01:01
alex505
шведы нам должны проставиться...за таких измочаленных и опустошенных перед финалом кэнаков.
01:00
Catarzina
девушки медалеприношки просто красотки на загляденье :-)
01:00
zoostation
Электросталец Кто скажет, а какая у шведов эта сборная? 00:53 ------------ Чемпионская!
00:58
gr45
Чмока двуличный какой, как все подлецы! Шведов он поздравляет, а вчера весь вечер вонял, что чемпионом будут канадцы))))) Вообще, более нудного финала давно не видел, все решилось в лотерее, усилиями, правда, одного человека - Лундквиста. Еще вчера я предсказал победу шведам, потому что Канада никакая! По игре, чемпионы... Россия, как бы вам всем не было противно, ну а по характеру и эмоциям - шведы))) Молодцы, что щелкнули по носу канадцев!
00:58
Зильберштейн (сторож)
Привет Еронко. http://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/bezzubye-koronki-samaya-nekubkovaya-hokkeynaya-naciya-1083544/
00:57
RW.irk
alex505 опять Оечкину дадут понюхать медаль!!!!! (Саша прости) ============ нах ему их нюхать? У него у самого таких полно)))
00:57
.BattleFish.
Впервые шведы не оказались слабохарактерными, постоянно канадцам сливали! Ну и король Хенрик красавец!
00:56
Монте-Кристо(Мститель) .
Европа !!! Очень рад за Швецию и лично за Бэкстрема ! Ну и остается отметить Лундквиста. У сборной России на ЧМ такого сильного вратаря не было. Вообще считаю, что все наши вратари слабее шведа. В том числе и Бобровский. У которого в решающих матчах трясутся коленки. А у шведа нервы железные. Второй Коноваленко или Холечек.
00:56
Якут Хан
Бэбкок во время ЧМ в грудь себя бил, что кэнаки возьмут третий раз подряд золото. Ну и жуй вам))) докричался.. довыеживался. Шведы которые нам проиграли в группе заткнули самоуверенного маэстро. Лузер)))
00:56
Catarzina
шведы наряду с кенедиэнс были лучшими на ЧМ , как фины с канадцами в прошлом году но там финал вышел канадским а тут почти вровень ,чемпионством шведов также доволен
00:55
RW.irk
Электросталец Кто скажет, а какая у шведов эта сборная? ========= Национальная!
00:55
Джон....Сильвер
У шведов есть то, чего нет у наших - силы воли и стойкости, которые были когда-то у сборной СССР! И не надо кричать, что канадцы лучшие и непобедимые! Любую сборную можно обыграть! Стремиться просто надо и биться от первой секунды матча до последней! К сожалению мы разучились так играть!
00:54
alex505
опять Оечкину дадут понюхать медаль!!!!! (Саша прости)
00:54
RW.irk
Шведики смешные и хитрые) Сливают-сливают, потом, оп и чемпионы)) А Канада ожидаемо вчера финал сыграла
00:53
AZ
Предсказал это еще в тот день, когда выяснилось, что Лундквист едет. Канадцы свою фартожопость исчерпали в матче с нашими.
00:53