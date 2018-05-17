Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв в 1/4 финала сборную Чехии (3:2).

В составе американцев дубль сделал Патрик Кейн, еще один гол в активе Кевина Аткинсона. У чехов отличились Михал Ржепик и Мартин Нечас.

В полуфинале сборная США сыграет с победителем матча Швеция – Латвия.

Чемпионат мира

1/4 финала

США - Чехия - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кейн - 7 (Райан), 10:36 - 1:0. Аткинсон - 6 (Бонино, Годро), 12:19 - 2:0. Ржепик - 3 (Факса, Гудас), 24:56 - 2:1. Нечас - 3 (бол., Пастрняк, Гронек), 30:55 - 2:2. Кейн - 8 (Райан), 46:58 - 3:2.

Вратари: Кинкейд - Францоуз (57:31 - 58:19, 58:59).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 31 (12+14+5) - 26 (9+8+9).

Судьи: Каукокари, Кубуш.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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