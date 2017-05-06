Чемпионат мира

17:51 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная Чехии дозаявила нападающего Томаша Гику

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Сборная Чехии по хоккею дозаявила нападающего клуба "Млада Болеслав" Томаша Гику для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ИИХФ. В первом матче первенства чехи проиграли команде Канады.

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