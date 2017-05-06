Сборная Чехии дозаявила нападающего Томаша Гику

Сборная Чехии по хоккею дозаявила нападающего клуба "Млада Болеслав" Томаша Гику для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ИИХФ. В первом матче первенства чехи проиграли команде Канады.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Германия
|1
|1
|0
|2-1
|3
|2.
|Латвия
|1
|1
|0
|3-0
|3
|3.
|Россия
|1
|1
|0
|2-1
|2
|4.
|Швеция
|1
|0
|1
|1-2
|1
|5.
|Дания
|1
|0
|1
|0-3
|0
|6.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|США
|1
|0
|1
|1-2
|0
|8.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Канада
|1
|1
|0
|4-1
|3
|2.
|Финляндия
|1
|1
|0
|3-2
|3
|3.
|Швейцария
|1
|1
|0
|5-4
|2
|4.
|Словения
|1
|0
|1
|4-5
|1
|5.
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2-3
|0
|6.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Франция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Чехия
|1
|0
|1
|1-4
|0
Сборная Чехии по хоккею дозаявила нападающего клуба "Млада Болеслав" Томаша Гику для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ИИХФ. В первом матче первенства чехи проиграли команде Канады.