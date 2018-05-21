Рикард Гренборг: "Великолепные ощущения от того, что я тренирую сборную Швеции"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после победы в финале чемпионата мира над Швейцарией (3:2 Б) отметил, что горд работать с командой. Шведы выиграли второй турнир подряд.

- Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами, это была великолепная игра, - приводит ТАСС слова Гренборг. - На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую.

На данный момент я не рассматриваю какие-либо предложения и продолжаю работать в федерации. Думаю, я проделал отличную работу.

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