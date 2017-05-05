Рикард Гренборг: "У России очень мощная команда"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг посетовал на удаления в матче группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией (1:2 Б). Также специалист отметил, что его команда пока не готова на все 60 минут игры, передает из Кельна спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

– Мы знали, что игра будет трудная, – сказал Гренборг. – У России очень мощная команда. И матч получился отличным. Болельщикам должно было понравиться. На мой взгляд, мы здорово провели первый период. Хорошо поработали в форчеке, при переходе из обороны в атаку, забили гол, много угрожали воротам.

В дальнейшем нас слегка подкосили удаления, и взятый темп мы не смогли выдержать. На все 60 минут нас пока не хватает. И хорошо, что мы провели такую серьезную встречу, потому что мы некоторое время не играли. Матч получился полезным.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия