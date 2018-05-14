Павел Дацюк: "Наступить на олимпийские грабли не боялись"

Капитан сборной России Павел Дацюк подвел итоги матча против Словакии, который закончился нашей победой со счетом 4:0, и оценил перспективы российской команды на чемпионате мира-2018 в Дании.
- Насколько тяжелым будет предстоящий матч против шведов?
- Это зависит о того, сумеем ли мы не делать ошибок на чужой и своей синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас.
- Не боялись сегодня наступить на олимпийские грабли после того, как повели 2:0?
- Мы знали, что сегодня надо обязательно выиграть. Особых опасений не было.
- Довольны тем, что остаетесь в Копенгагене, а не переезжаете в другой город?
- Да, теперь мы получили больше возможностей для отдыха перед важными матчами. (Игорь ЕРОНКО)
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