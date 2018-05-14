Чемпионат мира

19:55 | Хоккей — Чемпионат мира

Павел Дацюк: "Наступить на олимпийские грабли не боялись"


Капитан сборной России Павел Дацюк подвел итоги матча против Словакии, который закончился нашей победой со счетом 4:0, и оценил перспективы российской команды на чемпионате мира-2018 в Дании.

- Насколько тяжелым будет предстоящий матч против шведов?

- Это зависит о того, сумеем ли мы не делать ошибок на чужой и своей синих линиях. Чем меньше мы их совершим, тем будет проще для нас.

- Не боялись сегодня наступить на олимпийские грабли после того, как повели 2:0?

- Мы знали, что сегодня надо обязательно выиграть. Особых опасений не было.

- Довольны тем, что остаетесь в Копенгагене, а не переезжаете в другой город?

- Да, теперь мы получили больше возможностей для отдыха перед важными матчами. (Игорь ЕРОНКО)

Все о чемпионате мира по хоккею - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!