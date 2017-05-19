Павел Буре: "Не вижу превосходства ни России, ни Канады по составу"

Бывший капитан сборной России Павел Буре в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады отметил, что россиянам необходимо провести дисциплинированную игру с минимальным количеством удалений. Он добавил, что ни один из соперников не имеет преимущества по составу.

– Такая игра всегда вызывает повышенный интерес, когда встречаются Канада и Россия, – сказал Буре. – Это традиционное соперничество. Конечно, лучше, если бы мы пересеклись в финале, но так сложилась сетка, что мы встречаемся в полуфинале, и я считаю, игра будет очень интересная.

– Какая команда сильнее по составу?

– Я не вижу явного превосходства по составу какой-то из сборных. Обе команды достаточно ровные и хорошие, тем интереснее будет смотреть эту встречу.

– Что нам нужно сделать, чтобы не повторить результат 2015 года, когда мы уступили со счетом 1:6?

– Нужно играть в свою игру, поменьше удаляться, поскольку американцам мы, скорее всего, проиграли из-за того, что много удалялись, аккуратно действовать в защите, а в нападении у нас есть ребята, которые могут реализовать моменты. Нужно играть жестко, но аккуратно. Как минимум не получать удалений в чужой зоне.

– Кто для вас фаворит этого матча?

– Я считаю, его нет. Встретятся две равные команды. Естественно, я буду болеть за наших, а как все сложится – посмотрим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.