Павел Бучневич: "Надеюсь, будет момент приколотить Зибанежада"

Нападающий "Рейнджерс" и сборной России Павел Бучневич поделился ожиданиями от чемпионата мира и завтрашней встречи с французами.
– С какими чувствами начинаете турнир?
– Это мой первый чемпионат мира. Конечно, с особенными чувствами его начинаю. Хочется показать себя.
– Последний матч у вас в группе будет со шведами. А там ваш одноклубник Мика Зибанежад.
– Надеюсь, будет момент приколотить его.
– Приколотить?
– Да. Да нет, ничего такого нет.
– Хорошо ли, что у вас в начале турнира три слабых соперника?
– Не бывает слабых соперников. Может, для вас они слабые. Для меня – нет.
– Если вы посмотрите на статистику встреч сборной России с Францией, Австрией и Белоруссией, то все вроде бы очевидно.
– Статистика – это статистика. Здесь все-таки чемпионат мира. Все команды новые. И у нас новая. Для меня нет слабых соперников.
– Что в принципе знаете о сборной Франции?
– О футбольной только знаю, если серьезно. А так не знаю больше никого. Да Коста там вроде? Вот только его и знаю.
– Как прошла тренировка?
– Лед тяжелый, трескается. Коньки врезаются, осколки летят. Может, из-за того что много команд до нас каталось. Но условия у всех равные.
– Какой из североамериканских стадионов вам напоминает этот в Копенгагене?
– "Айлендерс". Арена в Бруклине. Таких в НХЛ больше нет.
Москва1966
Да тебя дурачка Бучневич за эти слава канадцы в блин сплющат. Но тебе повезло, ты вылетишь в 1/4 финала.
18:00