Павел Бучневич: "Надеюсь, будет момент приколотить Зибанежада"

Нападающий "Рейнджерс" и сборной России Павел Бучневич поделился ожиданиями от чемпионата мира и завтрашней встречи с французами.

– С какими чувствами начинаете турнир?

– Это мой первый чемпионат мира. Конечно, с особенными чувствами его начинаю. Хочется показать себя.

– Последний матч у вас в группе будет со шведами. А там ваш одноклубник Мика Зибанежад.

– Надеюсь, будет момент приколотить его.

– Приколотить?

– Да. Да нет, ничего такого нет.

– Хорошо ли, что у вас в начале турнира три слабых соперника?

– Не бывает слабых соперников. Может, для вас они слабые. Для меня – нет.

– Если вы посмотрите на статистику встреч сборной России с Францией, Австрией и Белоруссией, то все вроде бы очевидно.

– Статистика – это статистика. Здесь все-таки чемпионат мира. Все команды новые. И у нас новая. Для меня нет слабых соперников.

– Что в принципе знаете о сборной Франции?

– О футбольной только знаю, если серьезно. А так не знаю больше никого. Да Коста там вроде? Вот только его и знаю.

– Как прошла тренировка?

– Лед тяжелый, трескается. Коньки врезаются, осколки летят. Может, из-за того что много команд до нас каталось. Но условия у всех равные.

– Какой из североамериканских стадионов вам напоминает этот в Копенгагене?

– "Айлендерс". Арена в Бруклине. Таких в НХЛ больше нет.

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире