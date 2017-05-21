Олег Знарок: "Журналисты из НХЛ говорили, что сборная России – отличная команда. В отличие от наших"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира поблагодарил болельщиков за поддержку. По словам наставника, он не сомневается в игроках, которых вызвал на чемпионат мира, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Кому отдаете предпочтение в финале?

– Мы сегодня читали интервью профессиональных журналистов из НХЛ. Они говорили, что сборная России – отличная команда. В отличие от наших журналистов.

– Если бы сегодня сборная России проиграла финнам, это был бы провал?

– Да.

– Миронов выпадал сегодня из игры?

– Больше половины матча он провел на хорошем уровне.

– Сегодняшний матч дал ответ на вопрос, почему вы взяли Ничушкина, а не Капризова?

– Я не сомневаюсь в игроках, которые были у меня на чемпионате мира. Один матч и все перевернулось.

– Что скажете болельщикам?

– Они самые лучшие. Спасибо им, что они поддерживали нас до конца. Болельщики встречают нас в гостинице, желают всего лучшего. Это было здорово. Мы им благодарны.

Трансляция матча Россия - Финляндия