Олег Знарок: "Журналисты из НХЛ говорили, что сборная России – отличная команда. В отличие от наших"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира поблагодарил болельщиков за поддержку. По словам наставника, он не сомневается в игроках, которых вызвал на чемпионат мира, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Кому отдаете предпочтение в финале?
– Мы сегодня читали интервью профессиональных журналистов из НХЛ. Они говорили, что сборная России – отличная команда. В отличие от наших журналистов.
– Если бы сегодня сборная России проиграла финнам, это был бы провал?
– Да.
– Миронов выпадал сегодня из игры?
– Больше половины матча он провел на хорошем уровне.
– Сегодняшний матч дал ответ на вопрос, почему вы взяли Ничушкина, а не Капризова?
– Я не сомневаюсь в игроках, которые были у меня на чемпионате мира. Один матч и все перевернулось.
– Что скажете болельщикам?
– Они самые лучшие. Спасибо им, что они поддерживали нас до конца. Болельщики встречают нас в гостинице, желают всего лучшего. Это было здорово. Мы им благодарны.
ymovan
Интересная логика у латышского тренера, если бы проиграли Финляндии вот тогда был бы провал, то что полуфинал проиграли, это у него не провал... идиот
21:30
Якут Хан
Говорят в Москве кур доят, доить пошли да сисек не нашли!)))
21:05