Олег Знарок: "Сами наломали дров, судьи не виноваты"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США (3:5) воздержался от критики в адрес судей. Также наставник рассказал, почему во второй раз подряд не играл защитник Андрей Миронов, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– У нас было много удалений, особенно в первом отрезке, – заявил Знарок. – Восстановились после вчерашнего матча, но половину периода провели в меньшинстве и потратили силы. Из-за усталости допустили глупые ошибки. Сами наломали дров, и судьи ни при чем. Если удаляют, значит, сами виноваты.

– Победы над слабыми соперниками расслабили сборную?

– Не то, чтобы расслабили. У нас было меньше времени для восстановления, и ненужные удаления подвели.

– Почему Миронов второй раз в запасе?

– Это решение тренера по защитникам.

