Олег Знарок: "Наместников играл на уколах"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после четвертьфинального матча чемпионата мира с Чехией (3:0) критически оценил состояние льда на арене в Париже. Также он выразил удовлетворение игрой Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Встречали лед такого качества на чемпионатах мира?

– Не припоминаю такого.

– Что с Наместниковым?

– Он сыграл на уколах. Выпускали его, чтобы в тройке было два центрфорварда. Посмотрим, что будет дальше.

– Орлов и Кузнецов набирают форму?

– Сегодня у них был пик акклиматизации на пятый день, чего я боялся. Отыграли хорошо.

Трансляция матча Россия - Чехия