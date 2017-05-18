Олег Знарок: "Наместников играл на уколах"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после четвертьфинального матча чемпионата мира с Чехией (3:0) критически оценил состояние льда на арене в Париже. Также он выразил удовлетворение игрой Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Встречали лед такого качества на чемпионатах мира?
– Не припоминаю такого.
– Что с Наместниковым?
– Он сыграл на уколах. Выпускали его, чтобы в тройке было два центрфорварда. Посмотрим, что будет дальше.
– Орлов и Кузнецов набирают форму?
– Сегодня у них был пик акклиматизации на пятый день, чего я боялся. Отыграли хорошо.