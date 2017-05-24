Матч Россия – Канада показал наивысший рейтинг в топ-100

Полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада занял первое место в рейтинге топ-100 лучших программ российского ТВ на прошлой неделе.

Трансляция на Первом канале (встреча состоялась в субботу вечером) имела долю 28,6% и рейтинг 6,8% – диапазон Москва, категория 18+. Это лучшие показатели в топ-100 отечественных телевизионных эфиров.

Для сравнения – последний матч футбольной сборной страны, с командой Кот-д`Ивуара, состоявшийся в марте, также попал в топ-100, но со значительно более низкими показателями. Та трансляция заняла 36-ю позицию со следующими показателями: доля 10,8%, рейтинг – 3,8%.

В топ-100 по итогам прошлой недели еще 2 спортивных трансляции – матч ЧМ по хоккею и игра "Спартака" с "Тереком" в рамках 29-го тура. Кроме того, в топ-100 попала и программа #ВсеНаХоккей.

Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS). (Сергей ЕГОРОВ)