Кирилл Капризов: "Граняк подъехал после игры и спросил, все ли со мной в порядке"

Форвард сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча со Словакией (4:0) на чемпионате мира-2018 в Дании.
- Что не получалось после первого периода?
- Наверное, нужно было забивать в большинстве, когда мы играли 5 на 3. У нас было много времени для этого. Из-за этого во втором периоде мы, наверное, и стали похуже играть. Хорошо, что довели матч до победы.
- В том эпизоде, когда вы ударились о борт, можно было избежать этого?
- Нет, я пытался встать. По-моему, это Граняк был, он подъехал после игры и спросил, все ли со мной в порядке. Он просто подо мной был, я пытался как-то вывернуться, но тяжело было.
- Сгруппироваться не успели бы?
- Я старался, но он очень быстрый был.
- Сейчас что-то болит?
- Нормально все.
- У сборной травмирован Андронов, Мамин покинул лед из-за повреждения, с вами и Гавриковым не все понятно. Что делать в следующих матчах?
- Готовиться. Все могут играть. Может, и Андрон будет играть, и Макс.
- Россия уже минимум вторая в группе, насколько важно занять первое место в группе?
- Всегда хочется быть первым.
- Но с другой стороны все соперники из группы В - равные. Лишь США, может быть, чуть получше остальных. Есть ли предпочтение, с кем хотите сыграть?
- Хочется побеждать в каждом матче, и все. Не нужно ни под кого подстраиваться.
- Завтра лучше отдохнуть?
- Не знаю, не помню во сколько игра.
- Самая поздняя.
- Не знаю, думаю, будет раскатка. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Сборная России (Хоккей)
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- Сергей Андронов
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Сборная США (хоккей)
- Кирилл Капризов
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