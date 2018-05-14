Кирилл Капризов: "Граняк подъехал после игры и спросил, все ли со мной в порядке"

Форвард сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча со Словакией (4:0) на чемпионате мира-2018 в Дании.

- Что не получалось после первого периода?

- Наверное, нужно было забивать в большинстве, когда мы играли 5 на 3. У нас было много времени для этого. Из-за этого во втором периоде мы, наверное, и стали похуже играть. Хорошо, что довели матч до победы.

- В том эпизоде, когда вы ударились о борт, можно было избежать этого?

- Нет, я пытался встать. По-моему, это Граняк был, он подъехал после игры и спросил, все ли со мной в порядке. Он просто подо мной был, я пытался как-то вывернуться, но тяжело было.

- Сгруппироваться не успели бы?

- Я старался, но он очень быстрый был.

- Сейчас что-то болит?

- Нормально все.

- У сборной травмирован Андронов, Мамин покинул лед из-за повреждения, с вами и Гавриковым не все понятно. Что делать в следующих матчах?

- Готовиться. Все могут играть. Может, и Андрон будет играть, и Макс.

- Россия уже минимум вторая в группе, насколько важно занять первое место в группе?

- Всегда хочется быть первым.

- Но с другой стороны все соперники из группы В - равные. Лишь США, может быть, чуть получше остальных. Есть ли предпочтение, с кем хотите сыграть?

- Хочется побеждать в каждом матче, и все. Не нужно ни под кого подстраиваться.

- Завтра лучше отдохнуть?

- Не знаю, не помню во сколько игра.

- Самая поздняя.

- Не знаю, думаю, будет раскатка. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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