Кирилл Капризов: "Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после стартового матча на чемпионате мира против Франции (7:0) отметил, что лучшим во встрече был не он, а вся команда.

- Куда теперь ставить Гусева, когда он вернется в состав после болезни?

- Спрашивайте у тренеров. Они все решат.

- Раньше доставался приз лучшему игроку матча?

- Да, на молодежном чемпионате мира.

- А вы бы кого признали лучшим?

- Я - всю команду.

- Сборная России уже вышла из-под нагрузок?

- Сейчас самое главное - прибавлять с каждой игрой.

- Это ваш дебют на чемпионате мира. Есть отличие по сравнению с тем, с чем вы столкнулись на Олимпиаде?

- Сегодня мне показалось, что все прошло спокойнее. На Олимпиаде я даже на первую смену вышел не так, как было надо. Все-таки это был мой первый турнир за сборную. (Игорь ЕРОНКО)



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