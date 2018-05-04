Кирилл Капризов: "Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после стартового матча на чемпионате мира против Франции (7:0) отметил, что лучшим во встрече был не он, а вся команда.
- Куда теперь ставить Гусева, когда он вернется в состав после болезни?
- Спрашивайте у тренеров. Они все решат.
- Раньше доставался приз лучшему игроку матча?
- Да, на молодежном чемпионате мира.
- А вы бы кого признали лучшим?
- Я - всю команду.
- Сборная России уже вышла из-под нагрузок?
- Сейчас самое главное - прибавлять с каждой игрой.
- Это ваш дебют на чемпионате мира. Есть отличие по сравнению с тем, с чем вы столкнулись на Олимпиаде?
- Сегодня мне показалось, что все прошло спокойнее. На Олимпиаде я даже на первую смену вышел не так, как было надо. Все-таки это был мой первый турнир за сборную. (Игорь ЕРОНКО)
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