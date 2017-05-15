Чемпионат мира

19:29 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Канада разгромила Норвегию, Маккиннон обошел Панарина и Шипачева в гонке бомбардиров

0
0
0
0

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Канады разгромила Норвегию со счетом 5:0. Дублем в составе канадцев оформил защитник Колтон Парэйко. Тремя результативными передачами отметился нападающий Натан Маккиннон. Форвард обошел в гонке бомбардиров Артемия Панарина и Вадима Шипачева, набрав 11 очков.

Сборная Норвегии лишилась шансов на выход в плей-офф мировог опервенства.

Чемпионат мира

Группа B

Канада – Норвегия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Шенн – 1 (бол., Симмондс), 17:48 – 1:0. Парэйко – 1 (бол., Маккиннон, О`Райлли), 18:42 – 2:0. Шайфли – 1 (Матесон, Скиннер), 34:57 – 3:0. Парэйко – 2 (бол., Маккиннон, Марнер), 38:14 – 4:0. О`Райлли – 4 (бол., Шайфли, Маккиннон), 57:20 – 5:0.

Нереализованный буллит: О`Райлли (1:52, Канада).

Вратари: Джонсон – Хеукеланн (Себерг, 45:45, Хеукеланн, 48:12).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 48 (21+19+8) – 10 (8+2+0).

Судьи: Гофман, Линде.

15 мая. Париж. "АккорХотелс Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий