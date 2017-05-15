Канада разгромила Норвегию, Маккиннон обошел Панарина и Шипачева в гонке бомбардиров

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Канады разгромила Норвегию со счетом 5:0. Дублем в составе канадцев оформил защитник Колтон Парэйко. Тремя результативными передачами отметился нападающий Натан Маккиннон. Форвард обошел в гонке бомбардиров Артемия Панарина и Вадима Шипачева, набрав 11 очков.
Сборная Норвегии лишилась шансов на выход в плей-офф мировог опервенства.
Чемпионат мира
Группа B
Канада – Норвегия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Шенн – 1 (бол., Симмондс), 17:48 – 1:0. Парэйко – 1 (бол., Маккиннон, О`Райлли), 18:42 – 2:0. Шайфли – 1 (Матесон, Скиннер), 34:57 – 3:0. Парэйко – 2 (бол., Маккиннон, Марнер), 38:14 – 4:0. О`Райлли – 4 (бол., Шайфли, Маккиннон), 57:20 – 5:0.
Нереализованный буллит: О`Райлли (1:52, Канада).
Вратари: Джонсон – Хеукеланн (Себерг, 45:45, Хеукеланн, 48:12).
Штраф: 8 – 10.
Броски: 48 (21+19+8) – 10 (8+2+0).
Судьи: Гофман, Линде.
15 мая. Париж. "АккорХотелс Арена".