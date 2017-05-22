Иван Телегин: "В Кельне очень сильно удивило большое количество болельщиков на первой игре"

Нападающий сборной России Иван Телегин отметил внушительную поддержку болельщиков на матчах чемпионата мира, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Форвард подчеркнул, что размер площадки для него значения не имеет.

Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– В Москве было больше эмоций, и атмосфера была совсем другая, чем в Германии, – сказал Телегин. – В Кельне нас очень сильно удивило большое количество болельщиков на первой игре. Нас весь турнир держали эти эмоции, в том числе в матче с финнами.

Лично мне без разницы, на каких площадках играть. Возможно, на маленьких было попроще, потому что там меньше работы и постоянно шли броски. На европейских больше движения, надо прорываться к воротам.