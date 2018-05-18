Илья Воробьев: "Парням нечего предъявить, это спорт"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подчеркнул, что не имеет претензий к своим подопечным по итогам чемпионата мира-2018. Россияне не смогли пробиться в полуфинал, уступив в 1/4 финала Канаде (4:5 ОТ).

– Как настроение?

– Конечно, подавленное, потому что мы были очень близки к победе, но не получилось.

– С матча с Канадой прошли почти сутки. Что скажете о произошедшем?

– Это спорт и обстоятельства не дали нам шансов, чтобы продолжить борьбу за титул. В любом случае ребята бились достойно и это видела вся страна. Парням нечего предъявить, но это спорт.

– Как вам первый чемпионат мира в качестве главного тренера?

– Это был хороший опыт, мы сплотились как команда. Естественно, хотелось пройти дальше и побороться за медали. Получилось, что получилось.

– Есть ясность по вашему будущему в сборной?

– Пока понимания нет, прошел только первый день. Все будет зависеть от Федерации хоккея России. В первую очередь, хочу отдохнуть, потому что с 1 апреля работаю в тяжелейшем режиме, переходя из олимпийской сборной в первую и обратно. Возможно, на следующей неделе будет больше ясности.

– Как чувствуете себя на родине?

– Как только сошел с самолета, почувствовал усталость. Понял, что выжат до конца. Для начала надо выспаться, немного отдохнуть. Потом немного поработаю, проведу несколько встреч и поеду домой. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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