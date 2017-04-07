Игорь Никитин: "Новичкам нужно адаптироваться к прессингу, который будет на чемпионате мира"

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин в преддверии Еврочелленджа в Челябинске рассказал о том, как занимается команда на сборах в Новогорске. Он отметил, что игрки продолжают подготовку к чемпионату мира-2017.

– Закладывается определенный фундамент, – сказал Никитин. – Хоккеисты готовятся функционально. Проходим тактические моменты и разбираем требования национальной сборной. Есть и ментальные моменты, ведь многие ребята – новички и им нужно адаптироваться к любому прессингу, который оказывается на игроков на чемпионате мира.

– Судя по интервью, Владимир Ткачев уверен, что попадет на чемпионат мира, потому что хорошо провел сезон. Можно ли его считать железным кандидатом в команду Олега Знарка?

– Здорово, когда у ребят есть уверенность. Единственное что нужно – побеждать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)