Хет-трик Макдэвида помог Канаде разгромить Норвегию. Видео

Канада обыграла Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира - 5:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Коннор Макдэвид, еще две шайбы на счету Бо Хорвата.

Канадцы набрали 10 очков в четырех матчах и догнали сборную США. Третьей в группе В идет Финляндия, на счету которой 9 очков, четвертая - Латвия с 6 баллами.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия - Канада - 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Макдэвид - 2 (Парэйко, Мюррей), 1:23 - 0:1. Хорват - 1 (мен., Пажо), 12:49 - 0:2. Макдэвид - 3 (Шворц), 15:41 - 0:3. Макдэвид - 4 (Парэйко, Ньюджент-Хопкинс), 28:03 - 0:4. Хорват - 2 (Дюбуа), 42:24 - 0:5.

Вратари: Хауген - Макэлхинни (Кюмпер, 48:12).

Штраф: 22 - 16.

Броски: 10 (2+5+3) - 33 (12+10+11).

Судьи: Каукокари, Лемелин.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.