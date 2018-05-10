Хет-трик Макдэвида помог Канаде разгромить Норвегию. Видео

Канада обыграла Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира - 5:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Коннор Макдэвид, еще две шайбы на счету Бо Хорвата.
Канадцы набрали 10 очков в четырех матчах и догнали сборную США. Третьей в группе В идет Финляндия, на счету которой 9 очков, четвертая - Латвия с 6 баллами.
Чемпионат мира
Группа B
Норвегия - Канада - 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы: Макдэвид - 2 (Парэйко, Мюррей), 1:23 - 0:1. Хорват - 1 (мен., Пажо), 12:49 - 0:2. Макдэвид - 3 (Шворц), 15:41 - 0:3. Макдэвид - 4 (Парэйко, Ньюджент-Хопкинс), 28:03 - 0:4. Хорват - 2 (Дюбуа), 42:24 - 0:5.
Вратари: Хауген - Макэлхинни (Кюмпер, 48:12).
Штраф: 22 - 16.
Броски: 10 (2+5+3) - 33 (12+10+11).
Судьи: Каукокари, Лемелин.
10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Every single @HC_Men goal was pretty. You should watch them again. #NORvsCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/2fTtQXevx2– IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Латвии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Коннор Макдэвид
- Бо Хорват
redgy
Вот он, пустострел)) ладно, шучу, макчикен неплохой игрок, согласен)
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