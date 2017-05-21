Гавриков выбыл на шесть недель

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что защитник Владислав Гавриков выбыл на срок до шести недель. У игрока повреждена боковая связка, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Трудно будет заменить Шипачева и Дадонова?

– Конечно, трудно, но будем стараться.

– Что скажете о тройке Андронова.

– Такие звенья нужны. Сами видели, все ребята в синяках.

– Сомневались, когда брали в команду Гаврикова?

– Нет. Не сомневался. У него повреждена боковая связка. Восстановление – до шести недель.

– Что скажете об игре Василевского?

– Прекрасно отстоял. Думаю, выбор был правильный.

Трансляция матча Россия – Финляндия