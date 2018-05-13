Гаэтан Хаас: "Провели хороший матч, но очков нам это не дало"

Игрок сборной Швейцарии Гаэтан Хаас прокомментировал встречу против сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира. Российские хоккеисты добились победы со счетом 4:3.

– На самом деле мы провели хороший матч, но в итоге не заработали ни одного очка. Мы трудились на протяжении всей встречи, – цитирует официальный сайт IIHF Хааса. – Мы давили и смогли отыграть одну шайбу при 1:3, затем при 2:4. У нас были шансы в самой концовке.



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