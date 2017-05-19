Евгений Кузнецов: "Давление? Сборную России этим не запугаешь"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Канадой подчеркнул, что команда готова к давлению, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам форварда, который сегодня отмечает свое 25-летие, россиян этим не запугать.

- Готовы к давлению соперника с первых минут? - вопрос Кузнецову.

- Нас этим не напугаешь. Я бы не сказал, что у них в команде какие-то тафгаи. Все ребята могут сыграть в тело и катаются хорошо. На этой площадке не так просто поймать.

- Что у канадцев осталось от команды Бэбкока с Кубка мира?

- Есть мелочи, которые для вас смертных не видны (улыбается). Сборная отличается подбором игроков и от этого отталкиваются тренеры в тактике. Когда много мастеровитых игроков, они могут рисковать. Когда команда помоложе, то стараются играть попроще.

- Ваши противники много вспоминали МЧМ-11. Сами живете этими воспоминаниями?

- Иногда вспоминается, но все-таки это было уже давно. Это осталось в истории, и сегодня будет другой хоккей.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.