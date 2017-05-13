Евгений Дадонов: "С таким льдом давно не приходилось сталкиваться"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после матча группового турнира чемпионата мира с командой Словакии (6:0) посетовал на качество льда. По словам форварда, который оформил дубль, паузы в матче команде не помешали, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК. Напомним, начало второго периода отложили из-за проблем со льдом.

– У вашего звена постоянно получаются красивые комбинации, играет роль клубная сыгранность с Гусевым?

– Возможно, ведь у нас есть какие-то наигранные моменты. Все-таки мы уже больше года с Никитой вместе играем. Паузы в матче? Я не могу сказать, что они нам мешали. Что касается качества льда, то с таким давно не приходилось сталкиваться. Наверное, в последний раз было похожее, когда мы играли в Загребе c "Медвешчаком".

Трансляция матча Россия - Словакия